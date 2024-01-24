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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan X hastalığı açıklaması

        Bakan Koca'dan X hastalığı açıklaması

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:47
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        Bakan Koca'dan X hastalığı açıklaması
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        Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu ve ülkelerin bu mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu dile getirmişti.

        BAKAN KOCA: SİZ RAHAT OLUN

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Koca, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" ifadelerini kullandı.

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