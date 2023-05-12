Bakan Kocadan Defne Devlet Hastanesi paylaşımı

AÖF final sınavları ne zaman ve online mı yapılacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile inşası süren devlet hastanesinde hastaların teşhisi ve tedavisi için kullanılacak olan ekipmanları gösterdi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2023

Video ile ilgili bilgi veren Koca, hastanenin 300 yataklı olduğunu ifade etti. Ayrıca Koca, hastanenin prefabrik ya da geçici olmadığını kaydetti.

Koca, hastanenin yüzde 60'a yakın yataklı servislerinin, ameliyathanelerinin, yoğun bakımlarının, laboratuvarlarının ve ana girişinin ağır çelikten yapıldığını dile getirdi. Öte yandan Koca, hastanenin tamamlandığında bütün birimleriyle hizmet vereceğini ve bütün odaların da teknik altyapısı sayesinde ihtiyaç olduğu durumlarda yoğun bakıma dönüşebileceği bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum. Az kaldı."