Bakan Memişoğlu "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiyede kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye."

Paylaşımda, "Dumansız Türkiye" temalı, bir baba ve kızının rol aldığı yeni kamu spotuna da yer verildi.