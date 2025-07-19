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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:01
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        Bakan Memişoğlu "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotunu paylaştı
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        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiyede kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

        Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye."

        Paylaşımda, "Dumansız Türkiye" temalı, bir baba ve kızının rol aldığı yeni kamu spotuna da yer verildi.

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