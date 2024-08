Bakan Memişoğlu: Faz-1 çalışması yapacak herkesin arkasında duracağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 'Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı. Bakan Memişoğlu, sağlıkla ilgili hizmetleri, dünyaya örnek olacak şekilde yönetip geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye artık sadece sağlık hizmetini iyi sunmak yetmez. Bu kadar iyi sağlık çalışanlarıyla, bu kadar iyi bir altyapıyla, bu kadar özverili insan gücüyle artık sadece dünyanın en iyi ve en ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak bize yetmez. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız. Ana oyuncu olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojisini üretmek, sağlıkla ilgili yeni bir şeyler sunmak ve söylemek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMLE İLGİLİ ÇABA HARCAYANLARA DESTEK OLACAĞIM"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektöründe üretime yönelik çalışmalara destek olacaklarını söyleyerek, "Ben, iyi şeyler yapacak, üretimle ilgili her türlü çabayı harcayan her bir ferdin, kamu-özel-üniversite olsun destekçisi olacağıma size söz veriyorum. Bizler, yeni bir şey yapmakta çok büyük yeteneği olan insanlarız. Biliyorum ki, Covid döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyen çok çeşitli çözümler üretildi, lokal sahada. Baktığınız zaman krizlerde bir araya gelip hiçbir ayrımcılık yapmadan büyük başarılar elde ettik. Fakat biraz rahata varınca sorunlarımız yeniden ortaya çıkıyor. Onun için bu toplumun ayrıştırıcı taraflarını değil, birleştirici taraflarını ön plana çıkarması gerektiğini, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve en önemli şeyin her birimizin birlikte hareket etmesi durumunda başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum" dedi.