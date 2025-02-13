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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: Sigara yasağına dair denetimleri artıracağız | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sigara yasağına dair denetimleri artıracağız

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:49
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        "Sigara yasağına dair denetimleri artıracağız"
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        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Hedefimiz Dumansız Türkiye" başlıklı paylaşımda bulundu.

        Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti: "İlgili Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekiplerimizle 81 ilimizde geniş kapsamlı denetlemeler yapıyoruz. Pasif içicilik nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dumansız bir yaşamı destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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