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Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama çağrısında bulundu

Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
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AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün başlayacak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında çocukların ve ülkenin yarınları için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlatılan yüz yüze eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan bir "ara tatil" ile mola verileceğine işaret eden Özer, ara tatilin sağlıkla geçmesi temennisinde bulundu. Yüz yüze eğitime 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra geçildiğini anımsatan Özer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

"COVID-19 TEDBİRLERİNİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Bakan Özer, mesajında şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, bugün itibarıyla başlayacak ara tatilde de lütfen Covid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz."

"ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN" KAMPANYASI

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere olan minnettarlıklarının küçük bir nişanesi olarak "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kampanyaya 1000 fidan bağışı ile destek olduğunu aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü'nü böylesi anlamlı bir etkinlikle 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla taçlandırmak her bakımdan geleceğe nefes olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın."

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