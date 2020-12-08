AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edeceğini belirterek, "Bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinasyonunda, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla düzenlenen Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal otomotiv fuarı olan "Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı"nın açılış programına katıldı.

Auto Expo fuarının, mayıs ayından bu yana Bakanlığın desteği ile gerçekleştirilecek 8. Sanal İhracat Fuarı olma özelliğini taşıdığını belirten Pekcan, fuara 60’ın üzerinde ülkeden katılım sağlanacak olmasının hem ülke olarak sanal fuarlardaki başarıyı hem de Türk otomotiv sektörünün küresel ölçekteki dinamizm ve etkinliğini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Pekcan, sanal heyetler ve sanal fuarların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ihracatçıya destek olmak üzere hızla devreye aldıkları bir uygulama olduğuna dikkati çekerek, bu etkinliklerin farklı sektörlerden büyük bir ilgi ile karşılandığını, bundan önce 7 farklı sanal fuarda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Bugüne kadar, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildiğini ve firmaların yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapmasının sağlandığını aktaran Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların, adeta yeni normalin bir parçası olduğunu, ihracatçıların pazara giriş olanaklarının ve yurt dışı tanıtım imkanlarının salgın sürecinde de devam etmesi için önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.

Pekcan, bu tür sanal faaliyetlerin aynı zamanda, sektörlerin dijitalleşmeye olan yatkınlığını da gözler önüne serdiğini, Türkiye açısından bir prestij kaynağı olduğunu söyledi.

"SEKTÖRÜMÜZÜ EN DOĞRU VE STRATEJİK BİÇİMDE DESTEKLEMYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Pekcan, ihracatçılara sağladıkları farklı nitelikteki desteklerle ilgili şunları kaydetti:

"Tasarım Desteği kapsamında bu güne kadar 32 firmamızın projesini Bakanlığımızca desteklenen projeler arasına aldık. Bu çerçevede, 3 yıl boyunca firmalarımızın istihdam, alet-teçhizat ve yazılım giderlerini destekliyoruz. Küresel Tedarik Zinciri Desteği'mizle özellikle otomotiv, savunma ve havacılık ile makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeyi amaçlıyoruz. Küresel ölçekte ürün imalatçısı şirketlerin tedarik havuzlarında yer almalarını hızlandırmaya yönelik olarak, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makine-ekipman, donanım ve yazılım ile kalite ve sertifika belgelerini proje bazında desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar, KTZ desteği kapsamında onaylanan 84 projeden 40'ı otomotiv sektöründe yer almaktadır."

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi programı kapsamında ise 2010'dan bugüne kadar otomotiv sektörüne yönelik olarak 399 firmanın yer aldığı 21 projenin onaylandığına dikkati çeken Pekcan, "Projelerden 12’si tamamlanmış olup 9 proje aktif olarak devam etmektedir. Otomotiv sektörümüz, ihracatımızın öncü sektörlerinden olmaya devam edecek olup, biz de sektörümüzü en doğru ve en stratejik biçimde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edeceğinin altını çizen Pekcan, "Bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır." dedi.

Pekcan, yerli otomobil üretim sürecine ilave olarak tüm firmalardan yeni nesil teknolojilerle ilgili güzel haberler almaya devam edeceklerine inandıklarını bildirdi.

"ARZU ETTİĞİMİZ İHRACAT SEVİYELERİNE EN KISA SÜREDE ULAŞACAĞIZ"

Salgın ile mücadelenin sağlık alanında olduğu kadar, ekonomi ve dış ticaret alanında da sürdüğüne işaret eden Pekcan, Bakanlık olarak devreye aldıkları uygulamaları anlattı.

Pekcan, salgının başında uyguladıkları "temassız ticaretten" e-ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalara, ağustosta devreye aldıkları Kolay İhracat Platformu'ndan ihracatta devlet destekleri ve Eximbank desteklerine kadar birçok çalışma ve destek ile ihracatçının yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüm bu desteklerin katkısı ve iş insanlarının özverili çalışmaları sayesinde, salgın karşısında üretim ve ihracat ile büyük bir direnç gösterdiklerini belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Başta AB olmak üzere, önemli pazarlarımızda ciddi daralma ve talep düşüşü hepimizin malumlarıdır. AB sonbahar tahminlerinde, 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6,6 oranında daralacağını öngörmektedir. Bu olumsuzluğa rağmen ülkemiz ihracatı ekim ve kasım aylarında yüzde 2,3 artış göstermiştir. Keza, ihracatımız yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33,8 oranında arttı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85,7 gibi önemli bir seviyede olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir."

Bakan Pekcan, otomotiv sektörünün, dış pazarlardaki olumsuz tabloya rağmen, DTÖ sektör sınıflamasına göre, eylül ayında ilk kez aylık ihracat artışı yakaladığını, ekimde de yüzde 3,6 artış kaydettiğini belirtti. Kasım ayında da 2,3 milyar dolarlık ihracat ile geçen sene kasım ayı ihracatı ile hemen hemen aynı düzeyde bir ihracat kaydedildiğini ifade eden Pekcan, "Umuyorum, dış pazarlarımızda sağlanacak rahatlamalar ve sizlerin yoğun gayretleri sayesinde, arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz ihracat seviyelerine en kısa sürede ulaşacağız." değerlendirmelerinde bulundu.