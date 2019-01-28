Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Mavi Balina oyununa karşı aileleri uyardı. Son zamanların en tehlikeli oyunu olan Mavi Balina, şimdiye kadar birçok çocuğun ölümüne neden oldu.
DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE YASAKLANDI
İHA'nın haberine göre; Kullanıcılarına tehlikeli talimatlar verip bunları yerine getirmelerini isteyen oyun, çocukları ve gençleri intihara sürüklüyor. Oyun aynı zamanda çok sayıda gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklandı.
Ailelerin de bu konuda bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Sayan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Çocuklarımızı Mavi Balina ve benzeri sözde oyunların tehlikelerine karşı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor. Ailelerimiz, öncelikle çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olup, onlarla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeliler" ifadelerini kullandı.
EBEVEYNLERE UYARI!
Sayan, ebeveynlerin çocuklarının yaşına uygun internet sitelerine girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olmaları gerektiğini kaydetti. Çocuğun internete erişiminin, aileyle ortaklaşa kullanılan bir bilgisayar üzerinden sağlanmasının önemini belirten Sayan şunları söyledi: "Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun. Mahremiyet bilinci oluşturun. Çocuklarınıza gerçek hayatta olduğu gibi internette de tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması gerektiği bilincini verin. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin."
"ÇOCUĞUNUZA ROL MODEL VE REHBER OLUN"
Çocukların davranışlarının yakından gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, "Çocuğunuzla internet dünyasını birlikte keşfederek, ona rol model ve rehber olun. İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, guvenliweb.org.tr adresinden dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinin. Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve ders notlarında düşüş gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, bütün elektronik cihazlardan internete erişimini kesin. Yaşadığınız yerdeki size en yakın yetkililere haber verin ve bir sonraki önlemleri almak için onların tavsiyelerine başvurun" açıklamalarında bulundu.
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