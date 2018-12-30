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Tunceli’ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanlığı’nda 2. JÖH Taburu'nda, Jandarma ve Polis Özel Harekât timleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları ile duaları olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Soylu, "Vatan sevgisi, vatan müdafaası önemli ama aile meselesi bizim için en önemli meselelerdendir. Hem teröristlerle mücadele edeceğiz, hem ülkemizi huzura ve sükuna kavuşturacağız hem de bu vatana bizim nesillerden sonra sizin yaptıklarınızı bilen, babalarını anlatırken, dedelerini anlatırken göğsü kabaran evlatlar lazım. Böyle başlamamın sebebi biz büyük bir aileyiz hem de biz yalnız değiliz. Şimdi biz burada kahvaltı yaptık, bilesiniz ki şehitlerimiz bizimle beraber bu kahvaltıda. Hisleriyle, varlıklarıyla bunu söyleyen biz değiliz, inancımız. Bizim onu anlama kabiliyetimiz yok ancak bunu hissetmek anlamak lazım” dedi.
" TUNCELİ'DE TERÖRLE MÜCADELEDE DESTAN YAZILDI"
İHA'da yer alan habere göre Bakan Soylu şöyle konuştu: "Bugün 2018 yılının son günlerinde Tunceli’de olmanın bir sebebi var, bu benim tercihim. Hem 2017 hem de 2018’de Tunceli, hem PKK’yla mücadelede, hem MLKP, hem DHKP-C, hem de MKP’yle mücadelede hepsinde destan yazdı. En önemli rakamlara Tunceli ulaştı. Bu konuda hem ülkeyi hem de milletimizi rahatlattınız. Size koskoca bir teşekkür için geldim."
"ŞU ANDA 311 OPERASYON VAR"
Dışarıda kar olmasına rağmen jandarma ve polis özel harekâtların şu anda 311 operasyon yaptığına dikkat çeken Soylu, "Bu operasyonların kimisi 2 bin 500, kimisi 3 bin 100 metrede, kimisi şehir içerisinde kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Bu kazıyıp atmaya arkadaşlarımız en yukarıdan, birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza kadar herkes buna inanmış ve iman etmiş. Bunları yakaladık, kıstırdık ve gereğini de yerine getiriyoruz. Onun için Allah sizden razı olsun. İnancınızdan, imanınızdan hiçbir şey kaybetmeden, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.
"TERÖRÜ KAZIMA ZAMANI"
Güvenlik güçlerinin tarih yazdığını ve katkılarının çok yüksek olduğuna da değinen Soylu şöyle konuştu: "Büyük devletler artık kendileri bu işin içinde olmuyorlar. Vekalet savaşları ile oluyorlar. Çetin ve zor, canınızla mücadele ediyorsunuz. Şehadet gözünüzün önünde. Şehitlerimiz oluyor. Hepimizin yüreği ağlıyor. Cesuruz. Kimsenin sizin cesaretinizi sorgulayabilecek takati bile yok. Ürküyorlar ve korkuyorlar. Terör örgütlerine tarihinin en ağır yenilgilerini yaşattınız, yaşatmaya devam ediyorsunuz. Çok az kaldı. Bu kış aralıksız hangi şartlar olursa olsun, geçen gün yaptığınız gibi onları Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ‘inlerinde bulup’ gereğini yerine getireceksiniz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Birbirlerine haber veriyorlar ‘aman bahara sağ çıkmaya çalışın.’ O kadar korkuyorlar, o kadar ürküyorlar o kadar fare gibi deliklere kaçıyorlar ki, bunu sağlayan sizlersiniz."
Bakan Soylu'ya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte diğer protokol üyeleri eşlik etti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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