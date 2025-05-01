Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4568 %-0,09
        EURO 43,7141 %-0,09
        GRAM ALTIN 3.975,43 %-2,33
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,67 %-1,77
        BITCOIN 96.192,00 %1,70
        GBP/TRY 51,3567 %0,10
        EUR/USD 1,1329 %0,01
        BRENT 59,45 %-2,64
        ÇEYREK ALTIN 6.499,82 %-2,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni yapacaklarını, bunun için doğru zamanı beklediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde, hafif seviye kentsel arama kurtarma ekibi "Karakurt"un tanıtımı ve araç dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soru üzerine Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu süreci istişare ediyoruz. Buna göre de zaman zaman açıklamalarda bulunuyoruz." dedi.

        "Doğru zamanda ve finans imkanlarıyla..."

        Uraloğlu, Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili iradelerinin net olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Vatandaşımızın görüşünü de dinledik. Bu yeni bir tartışma konusu değildir." diye konuştu.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.

        "23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı"

        Uraloğlu, törendeki konuşmasında ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye'de sel, deprem ve orman yangını gibi doğal afetlerin sık yaşandığına ve bunların yıkıcı etkilerinin görüldüğüne işaret eden Uraloğlu, "Özellikle, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremleri ve 23 Nisan'da yaşanan İstanbul depremi bizlere bir gerçeği milletimiz nazarında bir kez daha hatırlattı. Bakanlığımız sorumluluğundaki kara yollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımız da çok şükür bu felaketi hasarsız atlattı. 23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, afetlere karşı hazırlıklı olmanın, arama ve kurtarma ekiplerinin sayısını ve gücünü artırmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden sonra bir arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        REKLAM

        "Karakurt, 459 kişilik bir kurtarma ordusudur"

        Olası afetlerde milletin yanında olmak, enkaz altında bir cana daha ulaşmak için "Karakurt" yani kara yolları arama ve kurtarma ekiplerini kurduklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Karakurt aslında bir ekipten ziyade kara yollarının 17 bölge müdürlüğünde, her biri 27 gönüllü kahramandan oluşan toplam 459 kişilik bir kurtarma ordusudur. Ekiplerimizin her biri asgari olarak 18'i asil, 9'u yedek olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyor. Her biri, afet anında, afetzedelerin aranması ve kurtarılması için özel olarak eğitilmiş, donatılmış ve akredite edilmiş birer umut neferidir. Bu ekipler, afetlerin ilk anlarında, zamanla yarışarak, bir hayat kurtarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen gönüllülerden oluşuyor."

        Uraloğlu, ekiplerin olağan zamanlarda da durmaksızın çalışacaklarına işaret ederek, kırıcı, kesici aletlerden jeneratörlere, özel tasarlanmış konteyner depolardan kişisel donanımlara kadar tüm ekipmanların hazırlandığını anlattı.

        Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından araçlarla ilgili bilgi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama