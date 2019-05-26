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Bakan Zehra Zümrüt açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesi için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğini açıkladı. Geçen yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri, bu yıl aynı gün gerçekleştirilecek. Peki Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi...

Emekliye Bayram ikramiyesi

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeneceğini tarihi açıkladı.  Peki Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ücreti ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini bildirdi.

Buna göre, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri, gelecek hafta cuma günü hesaplarına yatırılacak. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri, aynı gün ödenecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler iki güne yayılarak ödenmişti. Sayıları 12 milyona ulaşan emekliler ile diğer hak sahipleri, bayram tatiline çıkmadan ikramiyelerini almış olacak. 

Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında biner lira tutarında ikramiye ödenmesine geçen yıl başlandı. Geçen yıl 15-17 Haziran’a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran’da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran’da ödendi. Ödemeler, bayramdan bir hafta önce gerçekleşti. 21 Ağustos Salı günü başlayan Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 16-17 Ağustos’ta yapıldı. İlk gün SSK ve BAĞ-KUR, ikinci gün Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ödendi.

Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. İdari izin kararı dolayısıyla, dokuz günlük bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

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