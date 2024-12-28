Bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları

Bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları

Bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 28.12.2024 - 01:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:12 facebook

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