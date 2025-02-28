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        Haberler Sağlık Bakanlıktan 'bebek ölümlerinin önlenemez olduğu' iddiasına yalanlama | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı "bebek ölümlerinin önlenemez olduğuna dair rapor sunulduğu" iddiasını yalanladı

        Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili önlenemez olduğuna ilişkin herhangi bir raporunun asla bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:43
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        'Bebek ölümlerinin önlenemez olduğu' iddiasına yalanlama
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        Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, "Yenidoğan çetesi yargılaması kapsamında Sağlık Bakanlığınca bebek ölümlerinin önlenemez olduğuna dair rapor sunulduğu" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        "Öncelikle belirtmek gerekir ki Sağlık Bakanlığının yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili önlenemez olduğuna ilişkin herhangi bir raporu asla bulunmamaktadır" bilgisine yer verilen açıklamada, dezenformasyon faaliyetlerine konu edilen evraklar incelendiğinde bunun yenidoğan çetesi faaliyetine özgü bir rapor olmadığı, 2009 yılından bu yana uygulanagelen Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu tarafından yapılan bir incelemeden ibaret olduğunun kolayca anlaşılacağı belirtildi.

        Yenidoğan çetesine dair yargılamaya konu bebek ölümlerinin de bu inceleme komisyonu tarafından değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ancak çete üyeleri tarafından doğrudan yapılan gizleme ya da yanıltıcı müdahaleler çerçevesinde bebek ölümlerindeki ihmal, kusur veya kasıt bu komisyon tarafından rutin kontrol kapsamında tespit edilememiştir. İşte tam bu nedenle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'ne karşı en başta adli bir soruşturma başlatmayı tercih etmesinin ne kadar doğru bir adım olduğu bu sayede bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadesi yer aldı.

        Rutin evrak ve form kontrolleri ile tespit edilmesi mümkün olamayacak ölçüdeki yenidoğan çetesinin insanlık dışı faaliyetlerinin, özel soruşturma usulleri çerçevesinde teknik ve fiziki takip ile olağan dışı denetimler, el koyma ve dijital materyal incelemeleriyle tespit edilebildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede ilgili başsavcılığın koordinasyonunda kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin olağanüstü gayret ve çabalarıyla bu çetenin faaliyetleri deşifre edilmiştir. Yargılamaya esas teşkil eden Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun içeriği de tam olarak budur. Bunun dışında Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış başkaca yeni bir rapor bulunmamaktadır. Hal böyle iken kamuoyunu yanıltıcı, gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerin en başta bu insanlıktan nasibi almamış çeteye hizmet ettiği, aynı zamanda adli yargılama sürecini manipüle etmeye dönük olduğu anlaşılmaktadır."

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