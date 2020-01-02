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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 5. Bölümü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı. Perakende satış noktalarında 25 kuruşa satılan plastik poşetlerden devletin aldığı pay yeniden değerleme oranında artarak 15 kuruştan 18 kuruşa çıktı. Ancak poşet fiyatı 25 kuruşta kaldı.

'25 KURUŞ DEVAM EDECEK'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar plastik poşet ücretleriyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." diye yazdı.

— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) January 2, 2020