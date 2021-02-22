Son 10 yılın zirvesine çıktı 0:00 / 0:00

Arz endişelerinin artmasıyla bakır fiyatı bugün ton başına 9.130 dolara kadar yükseldi. Londra Metal Borsası'nda fiyatlar bugün yüzde 2.8 yükselirken son 11 aydaki yükseliş yüzde 95'e ulaştı.

Bakır fiyatları 2021 başından bu yana yüzde 18 yükselirken Ağustos 2011'den bu yana ton fiyatı ilk kez 9.000 doların üzerine tırmandı.

Son aylarda bakır fiyatlarındaki hızlanan artışta üreticilerin pandemi sonrası artacak talebe yetişemeyecekleri beklentisi etkili oldu. Son olarak Goldman Sachs bakırla ilgili yayımladığı raporda bakır arzında son 10 yılın en büyük açığın yaşanmasının beklendiğini belirtti.

GOLDMAN REKOR BEKLİYOR

Söz konusu raporda "Sene başındaki düşük envanter yılın ilk çeyreğindeki mevsimsel üretim düşüşüyle daha kötü bir hal aldı. Bu trendler bakır eksikliğinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Goldman, 1 yıllık bakır fiyatı hedefini ise ton başına 10.500 dolar olarak açıkladı. Bu 10.110 dolarlık tarihi zirvenin aşılması anlamına geliyor.