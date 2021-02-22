Son 10 yılın zirvesine çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamBakır fiyatları son 10 yılın zirvesinde - haberler
ABONE OL

Bakır fiyatları son 10 yılın zirvesinde

Bakırda arz endişeleri artarken fiyatlar son 10 yılın zirvesine ulaştı. Ton başına bakır fiyatı Ağustos 2011'den bu yana ilk kez 9.000 doların üzerine çıktı. Bakır fiyatları son 1 yılda yüzde 95 yükseldi

Bakır fiyatları son 10 yılın zirvesinde - haberler
Son 10 yılın zirvesine çıktı
0:00 / 0:00

Arz endişelerinin artmasıyla bakır fiyatı bugün ton başına 9.130 dolara kadar yükseldi. Londra Metal Borsası'nda fiyatlar bugün yüzde 2.8 yükselirken son 11 aydaki yükseliş yüzde 95'e ulaştı.

Bakır fiyatları 2021 başından bu yana yüzde 18 yükselirken Ağustos 2011'den bu yana ton fiyatı ilk kez 9.000 doların üzerine tırmandı.

Son aylarda bakır fiyatlarındaki hızlanan artışta üreticilerin pandemi sonrası artacak talebe yetişemeyecekleri beklentisi etkili oldu. Son olarak Goldman Sachs bakırla ilgili yayımladığı raporda bakır arzında son 10 yılın en büyük açığın yaşanmasının beklendiğini belirtti.

GOLDMAN REKOR BEKLİYOR

Söz konusu raporda "Sene başındaki düşük envanter yılın ilk çeyreğindeki mevsimsel üretim düşüşüyle daha kötü bir hal aldı. Bu trendler bakır eksikliğinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Goldman, 1 yıllık bakır fiyatı hedefini ise ton başına 10.500 dolar olarak açıkladı. Bu 10.110 dolarlık tarihi zirvenin aşılması anlamına geliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Bakan Elvan'dan esnafa mesaj
İŞ-YAŞAMBakan Elvan: Esnafı yalnız bırakmayacağız
Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yüzde 176 arttı
İŞ-YAŞAMSu ürünleri ihracatında sert artış
VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu
İŞ-YAŞAMVakıfBank, Türkiye'nin en büyük 2. bankası oldu
Reel kesim güven endeksi yükseldi
İŞ-YAŞAMReel kesim güven endeksi yükseldi
Hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düştü
İŞ-YAŞAMHizmet ve inşaatta güven düştü
Son dakika: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı düştü
İŞ-YAŞAMSanayide kapasite kullanım oranı düştü
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 22 Şubat dolar kuru
İŞ-YAŞAMDolarda son durum
Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı, sektörün gözünü yeni pazar arayışına çevirdi
İŞ-YAŞAM'Alternatif pazarlara ulaşmamız gerekiyor'
2021 için gerçekçi hedef 10 milyar dolar
İŞ-YAŞAMReformlar sonrası 10 milyar dolarlık beklenti
Son dakika... Bakan Pekcan, 2020 e-ihale satış sonuçlarını açıkladı
İŞ-YAŞAMe-İhale satış sonuçları açıklandı