Bal kabağının faydaları saymakla bitmiyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz “Günümüzde birçok ülkede anti-inflamatuar, antioksidan, antiviral ve antidiyabetik özellikleri nedeniyle ilaç olarak kullanılmakta olan balkabağı, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde diyetimizde mutlaka yer alması gereken bir besindir. Onu doğru besinlerle birlikte tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde almamızı, faydalarından en üst düzeyde yararlanmamızı sağlar” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz, balkabağıyla gelen 8 önemli faydayı anlattı: