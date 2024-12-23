Bal kabağının faydaları saymakla bitmiyor!
Bal kabağının bu faydaları pek bilinmiyor. Sağlık için oldukça faydalı olan bal kabağı, kilo kontrolünden, kalp sağlığına, bağışıklık sisteminden kış depresyonuna kadar pek çok şeye iyi geliyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz “Günümüzde birçok ülkede anti-inflamatuar, antioksidan, antiviral ve antidiyabetik özellikleri nedeniyle ilaç olarak kullanılmakta olan balkabağı, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri sayesinde diyetimizde mutlaka yer alması gereken bir besindir. Onu doğru besinlerle birlikte tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde almamızı, faydalarından en üst düzeyde yararlanmamızı sağlar” dedi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Edagül Kopuz, balkabağıyla gelen 8 önemli faydayı anlattı:
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Balkabağı, içerdiği C vitamini sayesinde, kış aylarında artan hastalıklar karşısında vücudun bağışıklığını güçlendirir. Balkabağına karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar eklemek balkabağındaki beta-karotenin vücutta emilimini artırır. Böylece cildin yenilenmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların riskini azaltarak, vücuda direnç kazandırır. Balkabağı antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri temizler, vücudu hastalıklara karşı korur.
Kilo kontrolüne yardımcı olur
Kopuz, “Balkabağı, 100 gramında sadece 26 kalori içeriği ile diyet yapanlar için ideal bir sebzedir. Yüksek lif yapısı sayesinde tok tutar, sindirim sistemini düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Balkabağına tarçın ve zencefil gibi baharatlar eklemek, hem sindirimi destekler hem de metabolizmayı hızlandırarak, kış aylarında vücudun daha hızlı çalışmasına yardımcı olur” dedi.
Cilt sağlığını destekler
Balkabağı cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini desteklerken antioksidan özellikler cilt yaşlanmasını geciktirir, kırışıklıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Balkabağını yağlar (zeytinyağı, avokado yağı, hindistancevizi yağı) ile birlikte tüketmek, içeriğindeki beta-karotenin vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Zeytinyağı veya avokado yağı ile pişirilen balkabağı, A vitamini emilimini artırarak hem göz hem cilt sağlığına büyük katkı sağlar.
Sindirim sistemini düzenler
Yüksek lif içeriği sayesinde balkabağı, sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler. Aynı zamanda mideyi rahatlatır, bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sürecini iyileştirir. Protein kaynakları (tavuk, yumurta, mercimek) ile tüketildiğinde öğünleri daha doyurucu hale getirir.
Kış depresyonuna karşı korur
Balkabağı, içerdiği triptofan adlı amino asit sayesinde ruh halini iyileştirici etkiye sahiptir. Triptofan, vücutta serotonin üretimini artırarak depresyon belirtilerini hafifletir. Bu, kış depresyonuna karşı olumlu bir etki sağlayabilir.
Kemikleri güçlendirir
Balkabağı, kalsiyum açısından zengin olan süt ve yoğurt ile beraber tüketildiğinde kemik sağlığını güçlendirir. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur, osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynar.
Kalbi korumaya yardımcı olur
İçeriğindeki potasyum, kalp sağlığını korumada önemli rol oynar. Potasyum, kan basıncını düzenler, kalp krizi ve inme riskini azaltır. Ayrıca, sağlıklı yağlarla birlikte kalp dostu beslenmeyi destekler.