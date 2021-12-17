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Film setinde ölümcül kaza: Ünlü aktör Alec Baldwin'in telefonu için arama emri çıkarıldı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde meydana gelen ölümcül kazaya ilişkin soruşturma sürerken, mahkeme telefonu için arama emri çıkardı

Baldwin'in telefonu için arama emri çıkarıldı!
Baldwin'in telefonu için arama emri çıkarıldı!
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HABERTURK.COM / Reuters

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin ardından, cep telefonu için arama emri çıkarıldı.

Yetkililer, ölümcül kazayı araştırırken telefonda yardımcı olabilecek kanıtların olabileceğini söyledi.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Film setinde meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, Baldwin'in telefonun incelenmesi için arama emri verildi.

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins

Arama emri beyanına göre, araştırmacılar film prodüksiyonuyla ilgili herhangi bir metin mesajı, resim, video, arama veya diğer bilgileri arıyorlar.

Baldwin'in bir ifadesinde setin silah sorumlusu Hanna Gutierrez Reed'in kendisine farklı silah stilleri gösterdiği ve buna ilişkin e-postalar olduğunu söylemişti, mahkeme bunları araştırmak için arama emri çıkarttı.

Öte yandan müfettişler, "Rust" setinde silahların kullanımı konusunda rahatlık olduğunu belirtirken, henüz herhangi bir suçlamada bulunmadılar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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