Önce palamut sonra hamsi...

Denizlerde av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor. Balıkçılar, Vira Bismillah demek için hummalı hazırlıklarını sürdürüyor. Peki balıkçıların beklentisi ne? Bereketli bir sezon mu geçecek yoksa geçen yıl olduğu gibi yine tezgahlar boş mu kalacak? Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, balıkçılar bu sezondan umutlu… Özellikle palamut bolluğu bekleniyor. Fakat fiyatların ilk etapta çok da ucuzlamayacağı düşünülüyor…

ÖNCE PALAMUT SONRA HAMSİ

Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Mühendisi İrem Köse, sezondan beklentilerini şöyle anlattı:

"Geçen yıl kötü bir sezon geçmişti, balık çıkmamıştı. Bunda kaçak avcılığın rolü elbette ki önemli. Fakat iklim değişikliği de etkili. Su sıcaklığı balık akınını engelliyor. Sezon 1 Eylül’de açılıyor fakat olta balıkçılarının gözlemlerine göre palamut var. Bu sezon önce palamut, ardından hamsi yiyeceğiz…"

‘MAZOT ARTTI BALIK ÇOK UCUZ OLMAZ’

Peki 2 gün sonra denize açılacak balıkçılaın beklentisi ne? Rumelifeneri Balıkçı Reisi Şekip Yalçın, deniz suyunun sıcak olduğu için hamsinin büyümediğini ve gecikeceğini söyledi: “Palamut beklentimiz var. Ağlarımıza bol palamut takılacak. Marmara’da hamsi de var aslında ancak deniz suyu sıcaklığından dolayı boy atamadı, küçük kaldı. Bu yüzden hamsi geç kalacak. Hamsi en az 1 ay sonra olacak. Palamut ise yeterli büyüklükte. Palamut akını bekliyoruz fakat fiyatlar çok düşük olmaz. Mazot fiyatı arttı. Balık çok ucuzlamaz. Palamutun tanesi şu anda 15 lira. Av sezonuyla birlikte çifti 10 liradan aşağı olmaz. Öyle 3-5 liraya olmaz.'

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