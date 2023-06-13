“GÖZÜ ZÜMRÜT GİBİ”

Daha önce 2 kez oltasına köpek balığı takılan Savaş Güzel de, “Ben de ilk defa gördüm. Gözünden ışık saçtığını ve avını kendine çektiği gibi özelliğinin olduğunu duydum. Balığın gözü zümrüt gibi. Değişik bir hayvan ve çok şaşırdım” diye konuştu.