Balıkesir - Akçay kaç kilometre? Balıkesir - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Balıkesir'den Akçay'a gitmek, sadece bir ilçeye bağlı bir mahalleye gitmek değil, aynı zamanda ilin kimliğini oluşturan iki farklı coğrafya arasında bir geçiş yapmaktır. Bu yolculuk, Kuva-yi Milliye'nin şehri, bereketli Balıkesir Ovası'nın merkezinden başlayarak, zeytin ağaçlarının denize kadar indiği, mitolojik İda Dağı'nın (Kaz Dağları) efsaneleriyle sarmalanmış Edremit Körfezi'ne ulaşır. Türkiye'nin en eski ve en köklü tatil beldelerinden birinin ruhunu ve onu çevreleyen "Zeytin Rivierası"nın zenginliğini keşfetmek için yapılan bu seyahati, ulaşım kolaylığı ve varış noktasının sunduğu eşsiz deneyimlerle birlikte bu yazıda ele alacağız.

BALIKESİR - AKÇAY KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Balıkesir il merkezi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı olan Akçay tatil beldesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısadır. En çok kullanılan ve en standart güzergah olan D230 karayolu üzerinden yapılan ölçümlerde, iki merkez arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 88 kilometredir.

Bu kısa mesafe, Balıkesir merkezde yaşayanlar için Akçay'ı adeta bir "arka bahçe" veya "yazlık" haline getirir. Yolun büyük bir kısmının yüksek standartlı ve bölünmüş yol olması, bu mesafenin çok kısa sürede ve güvenli bir şekilde kat edilmesine imkan tanır. Bu nedenle, Balıkesir - Akçay kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik bir deniz kaçamağı için bile son derece ideal bir yakınlığı ifade eder. Planlama yaparken Balıkesir - Akçay kaç km sorusunu 85-90 km bandında düşünerek, yolculuğun ne kadar pratik olduğunu görebilirsiniz.