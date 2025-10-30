Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Balıkesir - Akçay kaç kilometre? Balıkesir - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir - Akçay kaç kilometre? Balıkesir - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir'in iç kesimlerinin sakinliğinden, Kaz Dağları'nın eteklerinde, Ege Denizi'nin serin sularıyla buluşan Akçay'a uzanan yol, özellikle bölge halkı için bir yaz klasiği, bir hafta sonu ritüelidir. Bu kısa ama keyifli yolculuk, şehrin merkezinden denize, sıcaktan serinliğe, bozkır ikliminden zeytin ve çam kokulu iyotlu havaya doğru yapılan ferahlatıcı bir kaçıştır. Peki, bu iki yakın nokta arasındaki mesafe tam olarak ne kadar ve bu popüler tatil beldesine ulaşım ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir - Akçay kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'den Akçay'a gitmek, sadece bir ilçeye bağlı bir mahalleye gitmek değil, aynı zamanda ilin kimliğini oluşturan iki farklı coğrafya arasında bir geçiş yapmaktır. Bu yolculuk, Kuva-yi Milliye'nin şehri, bereketli Balıkesir Ovası'nın merkezinden başlayarak, zeytin ağaçlarının denize kadar indiği, mitolojik İda Dağı'nın (Kaz Dağları) efsaneleriyle sarmalanmış Edremit Körfezi'ne ulaşır. Türkiye'nin en eski ve en köklü tatil beldelerinden birinin ruhunu ve onu çevreleyen "Zeytin Rivierası"nın zenginliğini keşfetmek için yapılan bu seyahati, ulaşım kolaylığı ve varış noktasının sunduğu eşsiz deneyimlerle birlikte bu yazıda ele alacağız.

        BALIKESİR - AKÇAY KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        REKLAM

        Balıkesir il merkezi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı olan Akçay tatil beldesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısadır. En çok kullanılan ve en standart güzergah olan D230 karayolu üzerinden yapılan ölçümlerde, iki merkez arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 88 kilometredir.

        Bu kısa mesafe, Balıkesir merkezde yaşayanlar için Akçay'ı adeta bir "arka bahçe" veya "yazlık" haline getirir. Yolun büyük bir kısmının yüksek standartlı ve bölünmüş yol olması, bu mesafenin çok kısa sürede ve güvenli bir şekilde kat edilmesine imkan tanır. Bu nedenle, Balıkesir - Akçay kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik bir deniz kaçamağı için bile son derece ideal bir yakınlığı ifade eder. Planlama yaparken Balıkesir - Akçay kaç km sorusunu 85-90 km bandında düşünerek, yolculuğun ne kadar pratik olduğunu görebilirsiniz.

        BALIKESİR - AKÇAY ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat edecekler için Balıkesir - Akçay arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan basit ve konforlu güzergahın detaylarını da içerir. Yolculuk, Balıkesir merkezden batıya, Edremit/Çanakkale yönüne doğru D230 karayolu üzerinden, yön tabelalarını takip ederek kolayca gerçekleştirilir.

        REKLAM

        Güzergah, Balıkesir Ovası'nın verimli tarım arazilerinden başlar ve batıya doğru ilerledikçe coğrafya değişmeye başlar. Havran ilçesi geçildikten sonra, zeytin ağaçlarının yoğunlaştığı Edremit Körfezi havzasına girilir. Edremit ilçe merkezine gelmeden, Akçay tabelalarını takip ederek doğrudan sahil şeridine ve Akçay merkezine ulaşılır. Yol boyunca önemli bir geçit veya zorlu bir tırmanış bulunmaması, sürüşü son derece kolay ve keyifli hale getirir.

        BALIKESİR - AKÇAY NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Balıkesir - Akçay ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, bu kısa mesafe için oldukça nettir ve ulaşım tamamen karayolu üzerinden sağlanır.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 88 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak, özel araçla ortalama 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir.
        • Otobüs ve Minibüsle: Balıkesir Otogarı ile Akçay Otogarı arasında, gün içinde çok sık aralıklarla (özellikle yaz aylarında neredeyse her yarım saatte bir) otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir. Bu, iki merkez arasındaki en yaygın toplu taşıma yöntemidir. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 1 saat 30 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir.
        • Trenle ve Uçakla (Uygulanamaz): Akçay'da veya Edremit'te doğrudan bir tren istasyonu bulunmamaktadır. Akçay'ın hemen yanı başında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO) bulunsa da, bu havalimanı Balıkesir merkezden Akçay'a gitmek için değil, İstanbul, Ankara gibi uzak şehirlerden bölgeye ulaşım için kullanılır. İki merkez arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle, bu ulaşım modları bu güzergah için geçerli ve pratik değildir.

        Balıkesir ile Akçay arasındaki yaklaşık 88 kilometrelik mesafe, bir buçuk saat gibi kısa bir sürede tamamlanabilen, son derece pratik bir yolculuktur. Bu seyahat, sadece il merkezinden sahil şeridine bir geçiş değil, aynı zamanda Balıkesir Ovası'nın karasal ikliminden, Kaz Dağları'nın efsanevi atmosferine ve Ege Denizi'nin serin sularına yapılan hızlı ve ferahlatıcı bir yolculuktur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti