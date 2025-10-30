Balıkesir - Burdur kaç kilometre? Balıkesir - Burdur arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Balıkesir'den Burdur'a uzanan güzergah, Ege'nin en bereketli ovalarından bazılarını, Gediz ve Menderes havzalarının zenginliğini kat ederek ilerler. Bu seyahat, zeytin ağaçlarından üzüm bağlarına, oradan da gül bahçelerine ve haşhaş tarlalarına doğru değişen bir tarım coğrafyası dersi gibidir. Bir yanda Balıkesir'in sanayi ve tarım dinamizmi, diğer yanda ise Burdur'un Salda ve Burdur gölleriyle şekillenen dingin coğrafyası ve Sagalassos gibi görkemli bir antik mirası bulunur. Detaylar ve fazlası için yazmızı okuyun…

BALIKESİR - BURDUR KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Balıkesir ile Burdur arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Denizli güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Balıkesir şehir merkezinden Burdur şehir merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 355 kilometredir.

Bu orta uzunluktaki mesafe, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerini kat eden, genellikle konforlu ve manzaralı bir yolculuğu ifade eder. Dolayısıyla, Balıkesir - Burdur kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir gün içinde rahatlıkla tamamlanabilecek, hatta yol üzerinde keyifli molalar vermeye imkan tanıyacak bir seyahat planına olanak tanır. Planlama yaparken Balıkesir - Burdur kaç km sorusunu 350-360 km bandında düşünerek hazırlık yapabilirsiniz.