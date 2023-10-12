Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de vincin freni boşaldı; araçtan atlayan 2 kişiden 1'i öldü

        BALIKESİR'inGönen ilçesinde, freni boşalan vinçten atlayan sürücü Hakan Çetin (35) yaralandı, yanındaki Yılmaz Çetin (48) ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de vincin freni boşaldı; araçtan atlayan 2 kişiden 1'i öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'inGönen ilçesinde, freni boşalan vinçten atlayan sürücü Hakan Çetin (35) yaralandı, yanındaki Yılmaz Çetin (48) ise hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Gönen ilçesi Gönen- Balya karayolu üzerinde meydana geldi. Hakan Çetin yönetimindeki 10 TD 049 plakalı vinç, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Vincin yol kenarındaki boş araziye girdiği sırada sürücü Hakan Çetin ile yanındaki Yılmaz Çetin araçtan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Hakan Çetin ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Yılmaz Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Güneşli günler sürüyor
        Güneşli günler sürüyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Ayvalık ve Gömeç'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Ayvalık ve Gömeç'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de jandarma komanda ve motorlu timler zeytinler için devriyede
        Balıkesir'de jandarma komanda ve motorlu timler zeytinler için devriyede
        Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi
        Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi
        Edremit Körfezi'ndeki zeytin bahçeleri komandolara emanet
        Edremit Körfezi'ndeki zeytin bahçeleri komandolara emanet
        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli...
        Balıkesir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli...