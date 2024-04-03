Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif: 4-3
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 26'ncı haftada konuk ettiği düşme hattındaki Gümüşhane Sportif'i gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 4-3 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 26'ncı haftada konuk ettiği düşme hattındaki Gümüşhane Sportif'i gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 4-3 mağlup etti.
Maçın 19'uncu dakikasında Recep'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 31'inci dakikada Ertunç Yasin, 40'ıncı dakikada Erdem Can'ın gollerine engel olamayarak 2-1 geriye düştü. Recep, 45'inci dakikada bir gol daha atıp ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.
Müsabakanın 48'inci dakikasında Tugay'ın golüyle 3-2 öne geçen Ayvalık ekibi karşısında Karadeniz temsilcisi 61'inci dakikada Ali'nin golüyle bir kez daha skora denge getirdi: 3-3. Ayvalıkgücü Belediyespor, 79'uncu dakikada Akın'ın golüyle galibiyete uzandı: 4-3.
Bu sonuçla son 4 maçta 3'üncü kez sahadan galibiyetle ayrılan Ayvalıkgücü 42 puana ulaşırken, Gümüşhane 21 puanda kaldı.
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