Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın görevi devraldı

CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, görevi Yücel Yılmaz'dan devraldı.

Partililerle belediye binasına gelen Akın, dua edilmesinin ardından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra makama çıkan Akın, Yücel Yılmaz'dan görevi devraldı.

Akın, yaptığı konuşmada, Yılmaz'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Yücel Bey'in tecrübelerinden de yararlanarak hep beraber seçilen, seçilmeyen bütün arkadaşlarla, yeni meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla Kuvayımilliye şehrinin nasıl olduğunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz." dedi.