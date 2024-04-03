Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık mazbatasını aldı

Belediye binasının önündeki törende konuşan Karışık, "Balıkesir'de en yüksek oy oranına ulaşan ilçe olduk. Türkiye genelinde ise oy oranıyla 3'üncüyüz. Ahmet Akın başkanla el ele, hiç değilse Erdek'in kaybettiği 20 yılı 5 yıl içinde tamamlayarak Erdek'e hizmet getirmek için buradayız." dedi.

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