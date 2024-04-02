Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine uygulama yapıldı.
Toplam 4 bin 701 şahıs sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.
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