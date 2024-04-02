Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı

Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine uygulama yapıldı.

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