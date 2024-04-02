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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 23:53 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:53
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine uygulama yapıldı.

        Toplam 4 bin 701 şahıs sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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