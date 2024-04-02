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        Balıkesir'de kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'de minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:33
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        Balıkesir'de kamyona çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de minibüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Birol Elmas idaresindeki 10 S 41037 plakalı minibüs, Balıkesir-Bursa kara yolunun Karakaya Mahallesi mevkisinde 09 DB 795 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada minibüsteki Sümbül Demir, Tuncay Canbaz, Fatma Duman, Meryem Yıldırım, Volkan Arslan, Meliha Yıldırım ve Emine Şimşek yaralandı.

        Olay yerine gelen kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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