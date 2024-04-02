Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan aramalarda ise 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 25-31 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Marmara, İvrindi, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi.

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