Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 25-31 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Marmara, İvrindi, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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