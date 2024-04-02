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        Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:52
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        Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 25-31 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Marmara, İvrindi, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Yapılan aramalarda ise 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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