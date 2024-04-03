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        Oyuncu Zafer Algöz, annesinin ardından 25 gün sonra da babasını kaybetti

        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesinin ardından 25 gün sonra da babası Cevdet Algöz (87), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:50
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        Oyuncu Zafer Algöz, annesinin ardından 25 gün sonra da babasını kaybetti
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        Oyuncu Zafer Algöz’ün annesinin ardından 25 gün sonra da babası Cevdet Algöz (87), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cevdet Algöz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “65 yıllık aşıklar cennette buluştular” dedi.

        8 Mart’ta annesi Güner Algöz'ü (83) kaybeden oyuncu Zafer Algöz’ün dün gece de bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Cevdet Algöz yaşamını yitirdi. Zafer Algöz, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz paylaşımında, "Sevgili annemizin ardından babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazına müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camisi'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

        Cevdet Algöz, tekerlekli sandalyeyle cenaze törenin katıldığı eşi Güner Algöz ile Burhaniye'nin turistik mahallesi Pelitköy'de huzurevinde yaşıyordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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