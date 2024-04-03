Oyuncu Zafer Algöz, annesinin ardından 25 gün sonra da babasını kaybetti

8 Mart’ta annesi Güner Algöz'ü (83) kaybeden oyuncu Zafer Algöz’ün dün gece de bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Cevdet Algöz yaşamını yitirdi. Zafer Algöz, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz paylaşımında, "Sevgili annemizin ardından babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazına müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camisi'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Zafer Algöz’ün annesinin ardından 25 gün sonra da babası Cevdet Algöz (87), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cevdet Algöz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “65 yıllık aşıklar cennette buluştular” dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.