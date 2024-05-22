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        Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktı

        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdi bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in (18) ölmediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 19:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 19:55
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        Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kazada Fatma Sıla'nın yaşadığı ortaya çıktı
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        BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdi bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in (18) ölmediği ortaya çıktı. Ecerel'in hastaneye sevki sırasında kimlik tespitinde zorlanıldığı, öldüğü yönünde yanlış bilgi verildiği öğrenildi.

        Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı 10 F 0501 plakalı otomobil, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti. Özkaya ve Yıldız'ın cenazesi, aileleri tarafından teslim alındı. 2 arkadaşın cenazesi önceki gün Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Akyay'ın cenazesi ise Edremit'te toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in ise ölmediği ortaya çıktı. Ecerel'in Burhaniye Devlet Hastanesi'nden Edremit Devlet Hastanesi'ne sevki sırasında kimlik tespitinde zorlanıldığı ve öldüğü yönünde yanlış bilgi verildiği daha sonra yaşadığının öğrenildiği belirtildi. Hastanedeki tedavisi süren Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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