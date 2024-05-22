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        Önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

        Balıkesir'de, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 82 yaşında vefat eden annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:36
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        Önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın annesinin cenazesi toprağa verildi
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        Balıkesir'de, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 82 yaşında vefat eden annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yılmaz’ın naaşı, tarihi Zağnos Paşa Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Yücel Yılmaz ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdükadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Nedim Ömer ile çok sayıda kişi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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