Önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine, Yücel Yılmaz ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdükadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Nedim Ömer ile çok sayıda kişi katıldı.

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