GÜNCELLEME - Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası için de "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Şüphelinin yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talep edildi.

- Baba için ayrı iddianame hazırlandı

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkındaki soruşturma da tamamlandı. Ayrı olarak hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede, Orhan Ö'nün dini nikahlı eşi ile ayrılmasından sonra aradan geçen zaman zarfında sürekli olarak bu kişiye rahatsızlık verdiği, şüphelinin işlediği başka bir suç nedeniyle hükümlü olarak bulunduğu Buca Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 Mayıs'ta izinli olarak çıktığı belirtildi.

İddianamede, Orhan Ö'nün 4 Mayıs'ta tanık K.Ş'nin evine gittiğini ve burada karşılaştığı S.D'ye ona ya da evinde bulunan kişilere zarar vereceğine dair sözler söylediğine yer verildi. Şüphelinin daha sonra buradaki kişilere yönelik "Evdekilerden hiçbirine zarar vermeyeceğim ancak o evin önünde birinin başına bir şey gelecek. Kim olduğu umurumda değil, bunu ben değil oğlum ya da babam yapacak. Mermi gibi oğlan yetiştirdim." şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.