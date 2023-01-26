Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, proje ve çalışmaları anlattı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kentte eğitim alanındaki çalışmalar ile projelere paylaştı.



Balıkesir Öğretmenevi'nde "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" sloganıyla düzenlenen toplantıda Tatlı, okul öncesi eğitime erişimin kolaylaşması amacıyla Balıkesir'de 17 yeni anaokulu açıldığını belirtti.



Eğitimde okullaşma oranının yüzde 78'lerden, yüzde 99'lara kadar yükseldiğini ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:



"Eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranımız en üst seviyedeler. Temel eğitimde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ortalaması yüzde 99,11, ortaöğretimde ise ilimizde okullaşma oranımız yüzde 98'dir. Balıkesir'de 37 kırsal mahallede hem okul öncesi eğitim hem de Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinin icra edileceği Köy Yaşam Merkezleri oluşturduk. Kentteki meslek okullarında 2022 aralık ayı itibarıyla 13 bin civarına çırak var. 6 Şubat tarihiyle il genelinde 49 bin 706 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtılacak. Şu anda taşımalı eğitimde 16 bin 514 öğrencimiz taşınıyor. Bunların 15 bin 767'si ücretsiz yemek hizmetlerinden faydalanıyor. 6 Şubat'tan itibaren ilimiz genelinde 33 bin 585'i taşımalı eğitim merkezlerinde olmak üzere 16 bin 121 öğrencimiz de okul öncesi eğitimde olmak üzere toplam 49 bin 706 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtacağız."



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