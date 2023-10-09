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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:23
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan takip sonucunda Hekimzade ve Tuzcumurat mahallelerinde, tespit edilen 1 ev, 1 işyeri ve 1 araçta arama yapıldı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 252 sentetik hap, 1 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan şüphelileri E.Ö. (27), E.Ö (29) ve L.Ö. (54) gözaltına alındı.

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