Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan takip sonucunda Hekimzade ve Tuzcumurat mahallelerinde, tespit edilen 1 ev, 1 işyeri ve 1 araçta arama yapıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 252 sentetik hap, 1 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüphelileri E.Ö. (27), E.Ö (29) ve L.Ö. (54) gözaltına alındı.