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        Balıkesir'de bir aracın kaportasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hafif ticari araçta yapılan aramada 1 kilo 514 gram sentetik uyuşturucu ile 2,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:54
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        Balıkesir'de bir aracın kaportasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hafif ticari araçta yapılan aramada 1 kilo 514 gram sentetik uyuşturucu ile 2,7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu taşındığı belirlenen araca yönelik operasyon düzenlendi.

        Söz konusu araçta narkotik dedektör köpeği "Yaşa" ile yapılan aramada, kaporta kısmına gizlenmiş 1 kilo 514 gram sentetik uyuşturucu ve 2,7 gram esrar maddesi bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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