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        Balıkesir'de sahte içkiden ölüm şüphesi; 5 gözaltı

         BALIKESİR'inEdremit ilçesinde Mustafa Ülkü (51), evinde ölü bulundu. Ülkü'nün sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken, satıcı oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:40
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        Balıkesir'de sahte içkiden ölüm şüphesi; 5 gözaltı
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         BALIKESİR'inEdremit ilçesinde Mustafa Ülkü (51), evinde ölü bulundu. Ülkü'nün sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken, satıcı oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gazicelal Mahallesi 128. Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ülkü'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralaması izi bulunmayan Ülkü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede, sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri, Ülkü'ye sahte içki sattığı öne sürülen tekel bayisine operasyon düzenlendi. Ekipler, Kadir A.T., Mehmet G.Ç., Talha Ç., Efe E. ve Ayşegül V.'yi gözaltına aldı. İş yerinde ve evlerde yapılan aramalarda 12,5 litre sahte içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Sahte içkiden ölmüş olabileceğini değerlendirilen Ülkü'nün, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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