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        Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:05
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        Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri yapılamayacak
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        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

        Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı sefer, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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