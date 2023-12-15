Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri yapılamayacak Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı sefer, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.