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        Sındırgı'da imam hatipliler Filistin'e destek kermesi açtı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:24
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        Sındırgı'da imam hatipliler Filistin'e destek kermesi açtı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) destekleriyle Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kermeste öğrenciler ve veliler evlerinde yaptıkları yiyecekleri, köylüler ürettikleri ürünleri ve el işlemelerini Filistin yararına satışa çıkardı.

        Kumbara sistemi ile ayrıca bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan da yardım toplandı. Kermeste toplanan yardımlar, TDV aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

        Etkinlikte, öğrenciler okudukları şiirler ve hazırladıkları pankartlarla "Zulme sessiz kalmayın" çağrısında bulundu. İlçe Müftüsü Sami Türkel tarafından Filistin'de zulmün son bulması için dua edildi.

        Öğrencilere kermeste Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler de eşlik etti.

        - "Çocuklar ölmesin istiyoruz, barış istiyoruz"

        Özay, yaptığı açıklamada, bu zulmün en kısa zamanda sonlandırılacağına inandıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz de bugün çok güzel hazırlık yapmışlar. Bu zulmün bir an önce son bulması için canla başla, dualarımızla her zaman onların yanındayız." dedi.

        Yavaş ise Gazze'de yanan ateşin daha da büyümesi önlenemezse bütün dünyayı sarabileceğini dile getirdi.

        Sındırgı halkının her zaman yardımlaşmasıyla ön planda olduğunu anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin duyarlı davranışı bizleri de gururlandırdı. Filistin’de çocukların da çoğunlukta olduğu maalesef 20 bine yakın insan şehit oldu. Dünya susuyor ama dünyanın suskunluğuna inat bizler ses çıkarmaya, bu zulmü dünyaya duyurabilmeye çalışıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için kermesimizle zulme 'dur' demek için haykırıyoruz. İnşallah Filistin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacaktır. Türkiye, Sındırgı halkı her zaman yanınızda."

        Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Merve Dalmış, "Filistinli kardeşlerimiz zulüm altındayken bize boş durmak yakışmaz dedik, bu yüzden yardım amaçlı kermes düzenledik. Katil İsrail bir an önce defolup gitsin. Savaş bitsin. Çocuklar ölmesin istiyoruz, barış istiyoruz." diye konuştu.

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