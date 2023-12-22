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        Balıkesir'de uyuşturucu satarken yakalanan dede ve torunu tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde işlettikleri bakkalda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan dede ve torunu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:54
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        Balıkesir'de uyuşturucu satarken yakalanan dede ve torunu tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde işlettikleri bakkalda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan dede ve torunu tutuklandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde B.Ö. (63) ve torunu B.E'nin (18) işlettiği bakkal dükkanında uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde E.B'ye uyuşturucu satılırken suçüstü yapan jandarma ekipleri, dede ve torunu ile E.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler B.Ö. (63) ile B.E. (18) çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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