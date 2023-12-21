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        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi

        Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:41
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        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi
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        Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Dursun Karataş (48) yönetimindeki 43 ZF 124 plakalı otomobil, Kayalıdere mevkiinde Mustafa G. idaresindeki 43 ABV 981 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Karataş, eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş (77) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Tır sürücüsü Mustafa G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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