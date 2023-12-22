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        Erdek'te 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:42
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        Erdek'te 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

        Bandırma Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde şüphe üzerine 10 ALM 291 plakalı aracı durdurdu.

        Araçtaki kişilerin üzerinde ve yere attıkları pakette 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet pipe ele geçirildi.

        Ekipler, araçta bulunan H.T, B.A. ve K.T.Ç'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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