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        Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, 20'nci kuruluş yıldönümünü kutladı

        S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP), kuruluşunun 20'nci yılını Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği ve üreticilerin katıldığı bir programla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:25
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        Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, 20'nci kuruluş yıldönümünü kutladı
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        S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP), kuruluşunun 20’nci yılını Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği ve üreticilerin katıldığı bir programla kutladı.

        Kutlama programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet Ertürk, HAYKOOP Balıkesir Başkanı Faruk Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, ilçe belediye başkanları ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren HAYKOOP Balıkesir Başkanı Faruk Özen, üreticilerin potansiyelinin yüksek olduğunu fakat belli sorunlardan dolayı yeterli verim alınamadığını söyledi. Başkan Özen, "Dünyada 10. sıradayız. Ancak, verim ve hayvancılıktan elde ettiğimiz kazanç anlamında sorunlarımız var. 20 yıllık bir kuruluşun mensubu olarak biz sahada çiftçilerimiz ile sürekli iç içe olarak bunu tespit ettik. Bizim çiftçilerimizin hayvancılıkta verim anlamında ciddi bir sıkıntısı var. Biz hayvandan hem buzağı hem de süt almakta ciddi sorunlar yaşıyoruz." dedi.

        Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan da Balıkesir’in sürt üretimindeki potansiyelin çok yüksek olduğunu ifade ederek, Balıkesir’deki 42 bin üreticiyi tek çatı atında topladıklarını ve Balıkesir OSB’de süt tozu tesisi kurmayı hedeflediklerini söyledi. Alkan, kâr amacı gütmeyen bu tesisin yem-süt paritesinin düştüğü zamanlarda fiyat belirleyerek üreticileri korumayı amaçladıklarını belirtti.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Ben de bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Rahmetli annem ve babamın emeğinin, mücadelenin sonucu buralara geldim. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz eli öpülesi insanlar. Bugün alın terini, ekmeğini topraktan sağlayan, emeğin en güzel örneğini bizim çiftçilerimiz veriyor. İşte bu üreticilerimizin emeklerinin, alın terlerinin karşılığını görmeleri de bizim için çok önemlidir. Bugün burada birliğimiz sayesinde, üreticilerimizin ürettiği ürünlerin değerlendirilmesi noktasında kurulan kooperatifler çok çok anlam ifade ediyor. Tüm bunları bir araya getirerek biz de Balıkesir’de oluşturduğumuz protokol ile organize sanayi bölgesinde bir yer tahsisi yaptık." diye konuştu.

        Etkinlikte daha sonra üretici Eşref Şekerli ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

        Programın devamında ise üreticiler ile kaynaşmak amacıyla düzenlenen “Öğreniyorum, Kazanıyorum” bilgi yarışmasının il finali yapıldı. Yarışma sonrası dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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