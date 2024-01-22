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        Karesi Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

        Karesi Belediyesi, Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kurulduğu 2014 yılından bu yana hizmet verdiği Vasıfçınar Caddesi'ndeki binadan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:58
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        Karesi Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
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        Karesi Belediyesi, Balıkesir’in Büyükşehir olması ile kurulduğu 2014 yılından bu yana hizmet verdiği Vasıfçınar Caddesi’ndeki binadan ayrıldı.

        Kullanım ömrünü tamamlayan binadaki tüm birimler hafta sonu taşındı. Belediye eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren ve Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119’da bulunan yerde hizmetlerini sürdürecek.

        Bir süredir tefrişat ve yenileme çalışmaları devam eden binada 22 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet verilmeye başlandı.

        Öte yandan vatandaşların yeni hizmet binasına alışana kadar ve hizmetlerin devamı açısından Karesi Belediyesi’nin Beyaz Masa ve Mali Hizmetler Müdürlüğü eski binada hizmet vermeye devam edecek.

        Bu kapsamda vatandaş talepleri, beyanname ve ödeme hizmetleri Şubat ayının 2. haftasına kadar eski binada sürdürülecek.

        Ayrıca önümüzdeki günlerde TTM’de Beyaz Masa İrtibat Ofisi kurulması planlanıyor.

        Karesi Belediyesi’nin yeni hizmet binasına taşınma çalışmalarının tamamlandığını, yerleşim çalışmalarının ise mevcut hizmetlerini aksatmadan devam ettiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi Belediyesi olarak belediye hizmet binamızı Mrizabey Mahallesi’nde eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren yere taşıdık. Kısa süre önce başladığımız yenileme çalışmaları sona erdi. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için kesintisiz şekilde çalışmalarımız sürüyor. Hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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