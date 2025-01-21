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        Balıkesir'de 2 katlı binanın çatısı yandı

        Balıkesir'deyanan çatı itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:08 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:08
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        Balıkesir'de 2 katlı binanın çatısı yandı
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        Balıkesir'deyanan çatı itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

        Altıeylül İlçesine bağlı Paşaköy Mahallesi 30. Sokakta meydana gelen yangında 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye'nin 4 araç, 9 personel ile müdehale ettiği çatı yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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