Balıkesir'de 2 katlı binanın çatısı yandı
Balıkesir'deyanan çatı itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Balıkesir'deyanan çatı itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Altıeylül İlçesine bağlı Paşaköy Mahallesi 30. Sokakta meydana gelen yangında 2 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye'nin 4 araç, 9 personel ile müdehale ettiği çatı yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışma başlatıldı.
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