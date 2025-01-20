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        Balıkesirspor seriye bağladı

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:25
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        Balıkesirspor seriye bağladı
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar 5'te 5 yaparak liderliğini korudu. Kariyerinde daha önce takımı iki kez şampiyon yapan teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde çıkışa geçen Balıkesirspor, 32 puana ulaştı. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İsmail Ertekin, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak çok önemli oldu. Serimiz sürüyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyetlerin devamını getirmek durumundayız. Zirvede puanlar çok yakın, o nedenle her maç bizim için final niteliği taşıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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