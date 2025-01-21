Sobayı tutuşturmak isteyen işçi, elindeki tiner bidonunun patlamasıyla yandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde çalıştığı demir doğrama atölyesinde sobaya tutuşturmak isteyen F.D. (26), elindeki tiner bidonunun patlaması ile ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İşçi F.D., sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Sobadaki közlerin tineri alevlendirmesi ile işçinin elindeki bidon patlarken, F.D. alevler içinde kaldı. Diğer işletmelerde çalışan işçiler, alevlere yangın tüpü ile müdahale edip, F.D.'yi iş yeri dışına çıkarırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen işçi, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan F.D.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.