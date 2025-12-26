Balıkesir'de üniversite öğrencileri Kampüs Camisi'nde buluştu

İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key, programda yaptığı konuşmada, üç ayların manevi iklimi ve Regaip Kandili'nin önemine değinerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Balıkesir'de İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri bir araya geldi.

