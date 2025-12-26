Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de üniversite öğrencileri Kampüs Camisi'nde buluştu

        Balıkesir'de İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri Kampüs Camisi'nde buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri bir araya geldi.

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Kampüs Camisi'nde gerçekleştirilen "Cami Gençlik Buluşması" adlı programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftü Yardımcısı Muhammed Key, programda yaptığı konuşmada, üç ayların manevi iklimi ve Regaip Kandili'nin önemine değinerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

        Program kapsamında düzenlenen çekilişte, öğrencilere dizüstü bilgisayar, elektrikli skuter, teknolojik aksesuarlar ve hediye kartları verildi.

        Etkinlik, Türkiye Diyanet Vakfı Şubesince katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu

        Benzer Haberler

        Performansıyla göz dolduruyor
        Performansıyla göz dolduruyor
        Balıkesir'de "Endüstriyel Sektörler Kariyer Fuarı" düzenlendi
        Balıkesir'de "Endüstriyel Sektörler Kariyer Fuarı" düzenlendi
        BASKİ'den su saatlerinin donma riskine karşı uyarı Donan sayaçlara ateşle m...
        BASKİ'den su saatlerinin donma riskine karşı uyarı Donan sayaçlara ateşle m...
        Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı
        Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı
        Balıkesir Büyükşehirden 20 ilçede kandil ikramı
        Balıkesir Büyükşehirden 20 ilçede kandil ikramı
        Balıkesir'den umreye gitmek için bisikletiyle 3 bin 450 kilometre katetti
        Balıkesir'den umreye gitmek için bisikletiyle 3 bin 450 kilometre katetti