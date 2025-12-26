Balıkesir'de "Endüstriyel Sektörler Kariyer Fuarı" düzenlendi

Balıkesir'de "Endüstriyel Sektörler Kariyer Fuarı" gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuara Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve Bursa'daki üniversitelerin yanı sıra meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.

Sektör temsilcilerinin stant açtığı etkinlikte gençler, staj ve iş imkanları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (ÜNİDES) Programı'nın sahadaki etkisine değinerek, kamu, üniversite ve gençlik arasındaki işbirliğinin kurumsal bir zemine taşınmasının önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise ÜNİDES kapsamında Balıkesir'de bugüne kadar 57 projenin desteklendiğini açıkladı.

Bu projelere toplam 4 milyon 750 bin lira kaynak sağlandığını belirten Özalp, üniversite topluluklarının proje üretme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Fuar, kariyer planlaması ve iş hayatına hazırlık konularında düzenlenen panellerin ardından sona erdi.