BAÜN Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde sosyal sorumluluk projeleri tanıtıldı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri tarafından hazırlanan 30 farklı çalışma, "Fakülte Projeleri Tanıtım Günü" etkinliğinde tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gençlerin gönüllülük bilinciyle hayata geçirdiği projelerin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini ve ortak değerleri pekiştirdiğini vurguladı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da üniversiteler arasında sosyal sorumluluk proje sayısında Türkiye'de 15. sırada yer aldıklarını hatırlattı.

Hedeflerinin bu başarıyı daha yukarı çekmek olduğunu belirten Oğurlu, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban koordinasyonunda projeleri yürüten öğrencileri ve akademisyenleri tebrik etti.

İlban ise hazırlanan 30 projenin üniversitelerin topluma karşı sorumluluğunun somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Etkinliğine Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, rektör yardımcıları, ilçe protokol üyeleri, akademik kadro ve çok sayıda öğrenci katıldı.