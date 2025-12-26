Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de öğrenciler seramikten çerçeve yaptı

        Balıkesir'de 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencileri aile sevgisini seramik hamuruyla çerçevelere yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de öğrenciler seramikten çerçeve yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencileri aile sevgisini seramik hamuruyla çerçevelere yansıttı.

        Karesi Atatürk İlkokulu ile Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen "Benim Çerçevem, Benim Ailem" adlı proje çerçevesinde, 4. sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

        Okulun toplantı salonunda yapılan etkinlikte, Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri öğrencilere seramik hamurundan çerçeve yapım tekniklerini gösterdi.

        Kendi çerçevelerini tasarlayan öğrenciler, el becerilerini sergileyerek hazırladıkları çerçevelere aile fotoğraflarını yerleştirdi.

        Öğrenciler, hazırladıkları bu anlamlı hediyeleri ebeveynlerine sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı
        Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri Kampüs Camisi'nde buluştu
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri Kampüs Camisi'nde buluştu
        Performansıyla göz dolduruyor
        Performansıyla göz dolduruyor
        Balıkesir'de "Endüstriyel Sektörler Kariyer Fuarı" düzenlendi
        Balıkesir'de "Endüstriyel Sektörler Kariyer Fuarı" düzenlendi
        BASKİ'den su saatlerinin donma riskine karşı uyarı Donan sayaçlara ateşle m...
        BASKİ'den su saatlerinin donma riskine karşı uyarı Donan sayaçlara ateşle m...
        Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı
        Prof. Dr. Selvi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanımını anlattı